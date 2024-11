VIDEO: जेल के बाहर ब्रेक डांस, 9 महीने बाद छूटने की खुशी, वीडियो वायरल

Highlights Prisoner Dance Viral Video: जेल के बाहर ब्रेक डांस, वीडियो वायरल Prisoner Dance Viral Video: 9 महीने बाद जेल से छूटने की खुशी में डांस, वीडियो वायरल

Prisoner Dance Viral Video:उत्तर प्रदेश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इस वीडियो में एक शख्स जेल से बाहर आने की खुशी में जमकर डांस करने लगा। डांस में ऐसा की हर कोई देखता रह गया, खबरों के अनुसार कन्नौज में कोर्ट ने किसी के द्वारा जमानत नही लेने पर युवक को किया रिहा कर दिया, युवक जुर्माना अदा नही करने पर अतिरिक्त सजा काट रहा था। जेल के गेट पर ही ब्रेक डांस करने का ये अंदाज आज से पहले शायद ही आपने कहीं देखा होगा। वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर @Arvindmishra नाम के यूजर ने शेयर किया है।

A youth prisoner dance after released from Kannuaj Jail in Uttar Pradesh.#India#PrisonerDancepic.twitter.com/Tunjsv13NK