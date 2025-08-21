VIDEO: बारिश के पानी में फंसा शेर, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: August 21, 2025 14:50 IST2025-08-21T14:50:28+5:302025-08-21T14:50:36+5:30
Watch Lion Trapped in Rain Water: गुजरात के अमरेली सुमुद्री शेत्र में बारिश के पानी में जंगल का राजा शेर फंस गया और रास्ता तलाशता नजर आया।
Watch Lion Trapped in Rain Water: गुजरात के अमरेली सुमुद्री शेत्र में बारिश के पानी में जंगल का राजा शेर फंस गया और रास्ता तलाशता नजर आया। सोशल मीडिया पर शेर का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। राजुला-जाफराबाद क्षेत्र में मौजूद शेर काफी परेशान हुए हैं। पानी के कारण जानवरों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, 19 सेकंड का ये वीडियो दूर से किसी शख्स ने रिकॉर्ड किया है।