VIRAL: बदरीनाथ हाइवे पर भूस्खलन, यात्री की बाल-बाल बची जान, देखें वीडियो

Landslide in Uttarakhand: उत्तराखंड के बद्रीनाथ राजमार्ग पर भूस्खलन का वीडियो वायरल हो रहा है, दिल दहला देने वाले इस भूस्खलन से एक यात्री की जान बाल-बाल बची।

Landslide in Uttarakhand: उत्तराखंड के बद्रीनाथ राजमार्ग पर भूस्खलन का वीडियो वायरल हो रहा है, दिल दहला देने वाले इस भूस्खलन से एक यात्री की जान बाल-बाल बची। प्रशासन द्वारा लोगों को लगातार चेतावनी दी जा रही है मगर लोग इसे नजरअंदाज करके जान को जोखिम में डाल रहे हैं। वीडियो में एक यात्री गिरती चट्टानों के बीच भागता नजर आ रहा है, वायरल रिपोर्ट्स के अनुसार पीपलकोटी के पास वनेरपानी में चट्टान खिसकने से ऋषिकेश-बद्रीनाथ राजमार्ग काफी समय तक बंद रहा, गुरुवार सुबह पैदल यात्रियों के लिए रास्ता खोल दिया गया है।


