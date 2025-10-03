दादी को क्यों मार रही मम्मी?, सास के बाल खींचते, स्टील के गिलास से वार करते और थप्पड़ मारते, पोता ने वीडियो बनाया और किया वायरल
गुरदासपुरःपंजाब राज्य महिला आयोग ने गुरदासपुर जिले में अपनी सास की पिटाई करने वाली एक महिला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने यह जानकारी दी। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में आरोपी महिला अपनी सास की कथित तौर पर पिटाई करती नजर आ रही है।
वीडियो क्लिप में कोठे गांव की महिला को अपनी सास के बाल खींचते, उसपर स्टील के गिलास से वार करते और थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में, हरजीत कौर नामक महिला को अपनी बुजुर्ग सास को धक्का देते हुए भी देखा जा सकता है। वीडियो में हरजीत अपनी सास के लिए अपशब्दों का भी इस्तेमाल करती देखी जा सकती है।
पीड़िता की पहचान गुरभजन कौर के रूप में हुई है। वीडियो बना रहे हरजीत के बेटे ने कहा, ‘‘माँ उन्हें छोड़ दो।’’ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष राज गिल ने वीडियो का स्वतः संज्ञान लिया और मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए गुरदासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को पत्र लिखा है।