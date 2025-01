VIDEO: मछली ने सांप को बनाया शिकार, 16.6 मिलियन बार देखा गया, दिमाग हिला देने वाला वीडियो

Highlights VIDEO: मछली ने सांप को बनाया शिकार, दिमाग हिला देने वाला वीडियो VIDEO: 16.6 मिलियन बार देखा गया, दिमाग हिला देने वाला वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर हैरान कर देने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है, इस वीडियो में एक सांप पेड़ पर लटका हुआ होता है। तभी पानी में एक मछली निकलती है और ऊपर लटके हुए सांप को पकड़ लेती है। 18 सेकंड का ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, मछली की रफ्तार देख सभी दंग रह जाते हैं। मछली सांप को नहीं छोड़ती है और पकड़े रहती है, सांप भी पेड़ को अच्छे से पकड़े रहता है तभी एक दूसरी मछली पानी से निकलती है और पहली मछली को पानी में खींच के ले जाती है। वायरल वीडियो को सोशल मीडिया एक्स पर @TheFigen_ नाम के पेज से शेयर किया गया है।

The fish mistakenly bit on a snake this time and his fish friend warned and saved him. pic.twitter.com/ydZyGplO71