जिम में वर्कआउट करते हुए महिलाओं के बीच मारपीट, बाल खींचें-थप्पड़ मारे!, देखें वायरल वीडियो

जिम में वर्कआउट करते हुए महिलाओं के बीच मारपीट, बाल खींचें-थप्पड़ मारे!, देखें वायरल वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: September 30, 2025 13:28 IST2025-09-30T13:28:19+5:302025-09-30T13:28:19+5:30
Noida Gym Video: नोएडा के जिम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं इसमें दो महिलाएं आपस में बुरी तरफ लड़ती नजर आ रही हैं।
Noida Gym Video: नोएडा के जिम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं इसमें दो महिलाएं आपस में बुरी तरफ लड़ती नजर आ रही हैं। हुआ ऐसे की जिम में वर्कआउट के दौरान दोनों एक ही मशीन पर एक्सरसाइज कर रही थीं और पहले एक्सरसाइज करने के विवाद में दोनों एक दूसरे से लड़ने लगी। महिलाओं ने एक दूसरे के बाल पकड़ कर खींचें और थप्पड़ भी मारे, मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को दूर किया, इंटरनेट पर जिम में लड़ाई का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
Kalesh b/w Females over using Smith machine for doing squats, Female only gym in Noida UP. pic.twitter.com/R3WDFZBqUc— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) September 29, 2025