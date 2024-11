WATCH: डॉली चायवाला ने वरिष्ठ टीवी पत्रकार को नहीं दिया भाव, वीडियो सोशल मीडिया हुआ वायरल

Viral Video: डॉली चायवाला, जो अपनी 'टपरी स्टाइल' चाय के लिए मशहूर इंटरनेट सनसनी हैं, एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। इस बार उन्होंने न्यूज़ चैनल न्यूज़24 के एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ एक साक्षात्कार के दौरान अपनी चुटीली प्रतिक्रिया दी। इस बातचीत का एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें लोग हंस रहे हैं और डॉली चायवाला के विचित्र व्यक्तित्व के बारे में अपनी राय दे रहे हैं।

अब वायरल हो रही क्लिप में, डॉली चायवाला का एक वरिष्ठ पत्रकार द्वारा साक्षात्कार लिया जा रहा था, जिसने कई सामान्य से लगने वाले सवाल पूछे। हालांकि, डॉली के भावशून्य और चुटीले जवाबों ने इस सामान्य बातचीत को इंटरनेट पर तमाशा बना दिया।

साक्षात्कार के अंत में, पत्रकार ने डॉली से अरबपति बिल गेट्स के साथ उनकी प्रसिद्ध मुलाकात के बारे में पूछा, जिसमें उन्होंने सवाल किया कि गेट्स को चाय परोसने से वे इंटरनेट सनसनी कैसे बन गए। डॉली ने सीधे चेहरे से जवाब दिया, "आपको अधिक जानकारी के लिए मेरे सहायक से बात करनी चाहिए।"

Dolly Chaiwala tells Senior journalist to talk to his assistant pic.twitter.com/ivRwzhHO04 — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) November 17, 2024

इस प्रतिक्रिया ने दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर दिया, और ऑनलाइन लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आईं। जहां कुछ लोगों को उनका हास्य मनोरंजक लगा, वहीं अन्य लोगों ने इंटरनेट सेलेब्रिटीज के प्रति मीडिया के जुनून की आलोचना की।

प्लेटफॉर्म एक्स पर एक उपयोगकर्ता ने टिप्पणी की: "डॉली चायवाला चाय और चाय-टिप्स के साथ-साथ चुलबुली बातें भी परोस रही है!" एक अन्य उपयोगकर्ता ने लिखा: "आपने सही काम किया। मीडिया ऐसे लोगों को चौकन्ना रखता है। हमारे जैसे प्रतिभाशाली कलाकारों को कोई मौका नहीं देता।"

Dolly Chaiwala is serving tea and tea-tips with a side of sass! 😄 — 𝑹𝒐𝒖𝒔𝒉𝒂𝒏 𝑺𝒊𝒏𝒈𝒉𝒉𝒉 (@RoushanStartup) November 17, 2024

एक अन्य ने लिखा: "उन्होंने लुटियंस दिल्ली में रहने वाले मध्यम श्रेणी के पत्रकारों की बकवास सुनना बंद कर दिया है।"

We are such a bunch of cl0wns 🤡 to elevate these 1diots to the top of the world. — Stock Market India 🇮🇳 (@Stock_marketIND) November 17, 2024

Serves that journo right. So much arrogance in the voice — SS (@ss17321_s) November 17, 2024

डॉली चायवाला की प्रसिद्धि में वृद्धि

डॉली चायवाला की प्रसिद्धि में वृद्धि फरवरी में तब शुरू हुई जब माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने चाय बनाने के उनके अभिनव दृष्टिकोण की प्रशंसा करते हुए एक पोस्ट साझा की। वीडियो में डॉली को गेट्स के लिए चाय बनाते हुए दिखाया गया, जिन्होंने बाद में टिप्पणी की: "भारत में, आप हर जगह नवाचार पा सकते हैं, यहाँ तक कि एक साधारण कप चाय की तैयारी में भी!"

मजे की बात यह है कि डॉली चायवाला को शुरू में पता ही नहीं था कि वह अरबपति को चाय परोस रहे हैं। जब इंटरनेट पर इस मुलाकात के बारे में चर्चा हुई, तभी डॉली को इस पल की अहमियत का एहसास हुआ।

वर्तमान में नागपुर के सदर इलाके में पुराने वीसीए स्टेडियम के पास एक चाय की दुकान चला रहे डॉली ने कई मशहूर हस्तियों और राजनेताओं को चाय परोसी है, जिससे वह भारत और दुनिया भर में एक लोकप्रिय व्यक्ति बन गए हैं।

हाल ही में उन्हें 14 नवंबर को नागपुर ईस्ट में भाजपा के लिए प्रचार करते देखा गया था। चुनावी कार्यक्रम में भाजपा नेताओं के साथ डॉली की मौजूदगी से उनके भगवा पार्टी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि पार्टी की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

