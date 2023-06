Watch: सड़क सुरक्षा पर दिल्ली पुलिस की मजेदार रील इंटरनेट पर छाया, कहा- ऐसी बेवकूफियां न करें

Highlights दिल्ली पुलिस ने ट्विटर पर सड़क सुरक्षा को लेकर एक मजेदार रील को साझा किया है क्लिप में एक दुल्हन को बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन की सवारी करते हुए दिखाया गया है दिल्ली पुलिस ने लड़की का चालान काटते हुए कहा- कृपया बेवकूफियां के कृत्यों में शामिल न हों

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस अपने मनोरंजक और मजाकिया सोशल मीडिया पोस्ट के लिए जानी जाती है। वह अक्सर मजाकिया अंदाज में लोगों को सुरक्षा नियमों का संदेश भी देती है। हाल में दिल्ली पुलिस ने ट्विटर पर सड़क सुरक्षा को लेकर एक मजेदार रील को साझा किया है। शनिवार को माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट पर ले जाते हुए, पुलिस विभाग ने नागरिकों को कुछ बुनियादी यातायात नियमों और उनके पालन न करने पर होने वाले नतीजों की याद दिलाने के लिए एक वीडियो साझा किया।

इस क्लिप में एक दुल्हन को बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन की सवारी करते हुए दिखाया गया है ताकि वह अपनी रील पर लाइक प्राप्त कर सके। पुलिस विभाग ने क्लिप साझा करते हुए लिखा, "एक रील के लिए सड़क पर 'वारी वारी जाऊं' जाना आपकी सुरक्षा को एक वास्तविक चिंता का विषय बना देता है! कृपया बेवकूफियां के कृत्यों में शामिल न हों! सुरक्षित ड्राइव करें।"

Going 'Vaari Vaari Jaaun' on the road for a REEL makes your safety a REAL WORRY!



Please do not indulge in acts of BEWAKOOFIYAN! Drive safe.@dtptrafficpic.twitter.com/CLx5AP9UN8