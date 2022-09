आप विधायक अमानतुल्लाह खान के 4 करीबी हिरासत में, ACB अधिकारी से धक्का-मुक्की और मारपीट, देखें वीडियो

Highlights सरकारी काम में बाधा डालने पर मामला दर्ज किया गया है। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक्शन ले लिया है।

नई दिल्लीः आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान के समर्थकों ने 16 सितंबर को जामिया नगर में आप विधायक के आवास पर छापेमारी के दौरान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के एक अधिकारी के साथ मारपीट की। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक्शन ले लिया है। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

दिल्ली पुलिस ने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) के छापेमारी टीम को अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान बाधा डालने के आरोप में 4 आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है। सरकारी काम में बाधा डालने पर मामला दर्ज किया गया है।

