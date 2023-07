पूर्व मुख्यमंत्री और अपने दोस्त ओमन चांडी को श्रद्धांजलि देते समय भावुक हो फूट-फूटकर रोने लगे एके एंटनी, देखें वीडियो

Highlights अंतिम दर्शन के लिए रखे गए उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। आंसू बहते हुए गालों तक आ गए। बेटे चांडी ओमन को गले लगा लिया।

तिरुवनंतपुरमः कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी मंगलवार को केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और अपने दोस्त ओमन चांडी को श्रद्धांजलि देते समय बेहद भावुक हो गए फूट-फूटकर रोने लगे। चांडी का बेंगलुरु में एक निजी अस्पताल में कैंसर का उपचार चल रहा था और आज तड़के 4 बजकर 25 मिनट पर उनका निधन हो गया।

एंटनी और उनकी पत्नी एलिजाबेथ यहां पुथुपल्ली गांव में स्थित चांडी के घर पहुंचे और अंतिम दर्शन के लिए रखे गए उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। एंटनी अपने वर्षों पुराने मित्र चांडी का ‘रेफ्रिजरेटर’ में रखा पार्थिव शरीर देखते बेहद भावुक हो गए और फूट-फूटकर रोने लगे। एंटनी ने ‘रेफ्रिजरेटर’ के शीशे पर अपना माथा रख उनके अंतिम दर्शन किए।

#WATCH | Congress leader AK Antony condoles the demise of former Kerala CM Oommen Chandy; says, "It is a great loss to the people of Kerala, State of Kerala, Congress party, UDF and an irreparable loss to the family...His only aim was to help the people, the needy who approached… pic.twitter.com/QygsTxccES