नीतीश कुमार ने पिता को श्रद्धांजलि देने की बजाय बेटे पर बरसा दिया फूल, देखिये वीडियो

Highlights बिहार सीएम अपने विवादित भाषण के बाद एक बार फिर चर्चा में है इस बार सीएम नीतीश मंत्री अशोक चौधरी के पिता को श्रद्धांजलि देखने गए थे लेकिन, हुआ उलट उन्होंने पिता की जगह बेटे पर फूल बरसा दिए

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल अपने अजीबोगरीब आचरण के लिए खबरों में बने हुए हैं। इसके चलते पिछले दिनों उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में उन्हें हाल में बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी के पिता को श्रद्धांजलि समारोह में देखा गया, जहां वो मंत्री के पिता की तस्वीर पर फूल न चढ़ाकर बल्कि उनकी जगह सीएम ने मंत्री अशोक पर ही फूल बरसा दिये।

इसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आया, तो जिसने देखा वो आश्चर्यचकित रह गया। वहीं, यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इससे पहले उन्होंने विधानसभा में ऐसा भाषण दिया था कि जिसके चलते चारों ओर उनकी आलोचना हो रही है।

बीते मंगलवार को बिहार विधानसभा में जाति जनगणना पर बहस के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने राज्य में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए लड़कियों की शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए अजीब टिप्पणी की थी।

इसके बाद शुरू हुए भाजपा के तीखे हमलों को देखते हुए नीतीश कुमार ने बुधवार को विधानसभा में की गई अपनी आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए माफी मांगी थी। नीतीश ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि वो माफी मांगता हैं और अपने शब्द वापस लेते हैं।"

