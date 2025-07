VIRAL: ट्रेन के नीचे लेटा लड़का, रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो वायरल

Highlights Reel on Railway Track: ट्रेन के नीचे लेटा लड़का, रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो वायरल Dangerous Stunt video viral: ट्रेन की पटरी की वीडियो वायरल

Viral Stunt Video: सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए कुछ लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक शख्स रील बनाने के लिए ट्रेन की पटरी पर लेट गया और पूरी ट्रेन उसके ऊपर से चली जाती है। रोंगटे खड़े करने वाला ये स्टंट लड़के की जान भी ले सकता है। मगर लड़का सही सलामत बच जाता है और मुस्कुराने लगता है, सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो की कड़ी निंदा कर रहे हैं और लड़के पर सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं।

WTH! He's lying in the middle of the train tracks to make a reel. why are he and people like him playing with their own life? I've seen many videos like this. pic.twitter.com/c8oKJtIe0l