VIDEO: बुजुर्ग को टक्कर मार बाइक सवार फरार, हिमाचल प्रदेश के मंडी की घटना, देखें वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: September 26, 2025 12:53 IST2025-09-26T12:53:31+5:302025-09-26T12:53:31+5:30

Bike Rider Hits Elderly Man: सोशल मीडिया पर रोड एक्सीडेंट से जुड़े कई वीडियो आपने देखे होंगे, मगर आज एक बुजुर्ग को टक्कर मारने के बाद बाइक सवार रुका भी नहीं और वहां से फरार हो गया।

Watch Bike Rider Hits Elderly Man and flees in Mandi, Himachal Pradesh Video Viral | VIDEO: बुजुर्ग को टक्कर मार बाइक सवार फरार, हिमाचल प्रदेश के मंडी की घटना, देखें वीडियो

VIDEO: बुजुर्ग को टक्कर मार बाइक सवार फरार, हिमाचल प्रदेश के मंडी की घटना, देखें वीडियो

HighlightsVIDEO: बुजुर्ग को टक्कर मार बाइक सवार फरार, हिमाचल प्रदेश के मंडी की घटना, देखें वीडियो

Bike Rider Hits Elderly Man: सोशल मीडिया पर रोड एक्सीडेंट से जुड़े कई वीडियो आपने देखे होंगे, मगर आज एक बुजुर्ग को टक्कर मारने के बाद बाइक सवार रुका भी नहीं और वहां से फरार हो गया। वायरल वीडियो में बुजुर्ग रोड पार कर रहा होता है और मोड़ पर तेज रफ्तार से बाइक सवार आ रहा होता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है की बुजुर्ग सड़क पर गिरा जाता है मगर बाइक सवार रुकता भी नहीं है और वहां से निकल जाता है। पूरी घटना सीसीटीवी के कैद हो गई, सोशल मीडिया पर लोग बाइक सवार पर सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं।

English summary :
Watch Bike Rider Hits Elderly Man and flees in Mandi, Himachal Pradesh Video Viral


Web Title: Watch Bike Rider Hits Elderly Man and flees in Mandi, Himachal Pradesh Video Viral

ज़रा हटके से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Road accidentHimachal PradeshMandiViral Videoweirdसड़क दुर्घटनाहिमाचल प्रदेशवायरल वीडियोअजब गजब