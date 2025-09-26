VIDEO: बुजुर्ग को टक्कर मार बाइक सवार फरार, हिमाचल प्रदेश के मंडी की घटना, देखें वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: September 26, 2025 12:53 IST2025-09-26T12:53:31+5:302025-09-26T12:53:31+5:30
Bike Rider Hits Elderly Man: सोशल मीडिया पर रोड एक्सीडेंट से जुड़े कई वीडियो आपने देखे होंगे, मगर आज एक बुजुर्ग को टक्कर मारने के बाद बाइक सवार रुका भी नहीं और वहां से फरार हो गया। वायरल वीडियो में बुजुर्ग रोड पार कर रहा होता है और मोड़ पर तेज रफ्तार से बाइक सवार आ रहा होता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है की बुजुर्ग सड़क पर गिरा जाता है मगर बाइक सवार रुकता भी नहीं है और वहां से निकल जाता है। पूरी घटना सीसीटीवी के कैद हो गई, सोशल मीडिया पर लोग बाइक सवार पर सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं।
जोगिंद्रनगर में बाइक सवार ने राह चलते बुजुर्ग को मारी जोरदार टक्कर, देखें सीसीटीवी में कैद हुई घटना#Mandi#JoginderNagar#Accident#CCTV#HimachalPradesh#PunjabKesariTVpic.twitter.com/YG5AJu9kM8— Punjab Kesari-Himachal (@himachalkesari) September 25, 2025