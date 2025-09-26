Highlights VIDEO: बुजुर्ग को टक्कर मार बाइक सवार फरार, हिमाचल प्रदेश के मंडी की घटना, देखें वीडियो

Bike Rider Hits Elderly Man: सोशल मीडिया पर रोड एक्सीडेंट से जुड़े कई वीडियो आपने देखे होंगे, मगर आज एक बुजुर्ग को टक्कर मारने के बाद बाइक सवार रुका भी नहीं और वहां से फरार हो गया। वायरल वीडियो में बुजुर्ग रोड पार कर रहा होता है और मोड़ पर तेज रफ्तार से बाइक सवार आ रहा होता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है की बुजुर्ग सड़क पर गिरा जाता है मगर बाइक सवार रुकता भी नहीं है और वहां से निकल जाता है। पूरी घटना सीसीटीवी के कैद हो गई, सोशल मीडिया पर लोग बाइक सवार पर सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं।

Watch Bike Rider Hits Elderly Man and flees in Mandi, Himachal Pradesh Video Viral

