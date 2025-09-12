मुझसे शादी करोगे ना, नहीं तो जान दूंगी, रामगढ़ में नहीं दरभंगा में 'वीरू', हाईटेंशन बिजली टावर पर चढ़ी प्रेमिका, वीडियो

Highlights ग्रामीणों ने तुरंत लड़के को मौके पर बुलाया। लड़के को देखते ही लड़की और भी ज्यादा भावुक और उग्र हो गई। लड़के ने लगातार समझाया और शादी करने का वादा किया।

दरभंगाः बिहार में दरभंगा जिले के बिरौल प्रखंड के किचका गांव में गुरुवार की शाम गांव वाले उस समय हक्का-बक्का रह गए, जब एक नाबालिग लड़की अपने प्रेमी से शादी करने की जिद में शोले फिल्म के वीरू की तरह हाईटेंशन बिजली टावर पर चढ़ गई। इस दौरान उसने वीरू की तरह ही धमकी दी कि अगर उसका प्रेमी उससे शादी नहीं करेगा तो वह कूदकर या तारों को पकड़कर अपनी जान दे देगी। इस हाई-ड्रामा के चलते पूरे गांव में अफरातफरी मच गई। इस दौरान गांव में अफरातफरी मच गई और लोग डर गए कि कहीं कोई बड़ा हादसा न हो जाए। इसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत लड़के को मौके पर बुलाया।

लड़के को देखते ही लड़की और भी ज्यादा भावुक और उग्र हो गई। लेकिन नीचे से लड़के ने उसे लगातार समझाया और शादी करने का वादा किया। लड़के की बातें सुनकर लड़की थोड़ी शांत हुई। इसी बीच गांव के एक साहसी युवक ने अपनी जान की परवाह किए बिना टावर पर चढ़ना शुरू कर दिया। ग्रामीणों की मदद से वह युवक लड़की तक पहुंचा और उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया।

इस घटना के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। चूंकि यह इलाका दो जिलों (दरभंगा और समस्तीपुर) की सीमा पर है, इसलिए समस्तीपुर के सिंघिया थाने की पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। फिलहाल, दोनों से थाने में पूछताछ की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

यह घटना पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई है। लोग इसकी तुलना फिल्म ‘शोले’ के मशहूर सीन से कर रहे हैं। बताया जाता है कि लड़की जिस बिजली के टावर पर चढी थी, उसमें 8 लाख वोल्ट बिजली के तार लगे हुए थे। इस दौरान आसपास के लोग डर गए थे कि कहीं कोई बड़ा हादसा न हो जाए।

