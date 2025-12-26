Viral Video: बैटिंग नहीं मिली तो आंध्र प्रदेश के युवक ने गुस्से में ट्रैक्टर से जोत दिया पूरा ग्राउंड

Viral Video: एक हल्के-फुल्के गांव के क्रिकेट मैच में एक अजीब और मज़ेदार मोड़ आया, जब एक खिलाड़ी को बैटिंग का मौका नहीं मिला और उसने अपने गुस्से को सबसे अनोखे तरीके से ज़ाहिर करने का फैसला किया। यह घटना एक दोस्ताना लोकल मैच के दौरान हुई, जहाँ अक्सर जोश नियमों से ज़्यादा होता है और हर कोई बेसब्री से बैटिंग के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करता है। लेकिन इस बार, एक आदमी निराश हो गया क्योंकि इनिंग खत्म हो गई और उसे एक भी गेंद खेलने का मौका नहीं मिला। टीम के साथियों या अधिकारियों से बहस करने के बजाय, वह चुपचाप मैदान से चला गया।

इसके बाद जो हुआ, उससे खिलाड़ी और दर्शक हैरान रह गए और फिर हंसने लगे। कुछ ही देर बाद, वह आदमी वापस आया, लेकिन बल्ले के साथ नहीं, बल्कि ट्रैक्टर चलाते हुए। उसने क्रिकेट ग्राउंड के बगल वाले पूरे खेत में हल चला दिया, जिससे एक मामूली खेल की निराशा एक यादगार गांव के तमाशे में बदल गई। जब मैच रुका हुआ था, तब खेत में ट्रैक्टर को धीरे-धीरे चलते हुए देखकर वहां मौजूद लोग हंसने लगे।

इस पल के वीडियो और तस्वीरें जल्द ही वायरल होने लगीं, और देखने वालों ने उस हास्य और सहजता की तारीफ की जो सिर्फ़ जमीनी स्तर के खेल में ही देखने को मिलती है। जो हल्की निराशा के तौर पर शुरू हुआ था, वह एक ऐसे सीन में बदल गया जिसने गांव के क्रिकेट के आकर्षण को पूरी तरह से दिखाया, जहां जुनून बहुत ज़्यादा होता है और प्रतिक्रियाएं उतनी ही क्रिएटिव और मज़ेदार हो सकती हैं।

Web Title: Viral Video: Upset about not getting a chance to bat, a young man from Andhra Pradesh plows the entire cricket ground with a tractor