Viral Video: टिकट खरीदने के बाद भी 2 मुस्लिम लड़कियों गरबा आयोजन में नहीं मिली एंट्री, वीडियो बनाकर लगाया भेदभाव का आरोप; कोटा पुलिस ने लिया एक्शन

Kota Viral Video: राजस्थान के कोटा में चल रहे नवरात्रि समारोह के दौरान एक गरबा कार्यक्रम में मुस्लिमों की एंट्री बैन से बवाल बच गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दो मुस्लिम लड़कियां वीडियो बना रही हैं और उनकी शिकायत है कि उन्हें मुस्लिम होने की वजह से एंट्री नहीं मिली।

वायरल वीडियो शुक्रवार 26 सितंबर का बताया जा रहा है कि जिसमें लड़कियां कह रही है कि टिकट खरीदने के बावजूद 56 भोग गरबा कार्यक्रम में प्रवेश से वंचित कर दिया गया। छात्राओं का दावा है कि उन्हें पहले से सूचित नहीं किया गया था कि गैर-हिंदुओं को प्रवेश नहीं मिलेगा और उनके पास पर प्रतिबंध का उल्लेख नहीं था। जब उन्होंने धनवापसी का अनुरोध किया, तो प्रबंधन ने कथित तौर पर इनकार कर दिया और टिकट विक्रेता से संपर्क नहीं हो सका।

क्रोधित लड़कियों ने आगे दावा किया कि आयोजकों को टिकट बेचते समय उनके धर्म से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन कार्यक्रम के समय उन्हें उनके गैर-हिंदू होने से समस्या थी। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे आक्रोश और चर्चा फैल गई है।

मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए, कोटा सिटी पुलिस ने प्रभावित व्यक्तियों को कानून के अनुसार कार्रवाई का आश्वासन देते हुए 9468800005 पर शिकायत दर्ज करने के लिए कहा।

श्रीमान इस सम्बन्ध में जिस किसी को भी शिकायत है वह इस नम्बर पर संपर्क करें 9468800005

पुलिस द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी — Kota City Police (@KotaPolice) September 27, 2025

फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रिया आ रही है।

