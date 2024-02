Viral Video: जब पेट्रोल पंप पर अचानक लग गई आग, महिला कर्मचारी की हिम्मत को देखकर सब रह गए दंग, चंद सेकेंड में ही आग बुझाई, देखें

Highlights पेट्रोल पंप पर अचानक लग गई आग आग लगते ही जहां बाकी लोग भाग जाते हैं वहीं पंप पर खड़ी महिला कर्मचारी थोड़ा सा भी विचलित नहीं होती

Viral Video: अगर अचानक आग लग जाए तो सबसे पहले व्यक्ति वहां जान बचा के भागने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने फर्ज को सबसे ऊपर रखते हैं और मुश्किल से मुश्किल स्थिति में भी घबराते नहीं हैं। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पेट्रोल पंप पर काम करने वाली महिला कर्मचारी की दरियादिली और हिम्मत को देखकर हर कोई दंग है।

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पेट्रेल पंप पर कुछ वाहन तेल लेने के लिए खड़े हैं। सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा होता है तभी एक ई-रिक्शा में आग लग जाती है। आग लगते ही जहां बाकी लोग भाग जाते हैं वहीं पंप पर खड़ी महिला कर्मचारी थोड़ा सा भी विचलित नहीं होती। वह तुरंत आग बुझाने वाला यंत्र उठाती है और चंद सेकेंड में ही आग बुझा देती है।अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।

