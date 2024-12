Viral Video: सड़क किनारे खड़ा था शख्स, तभी पीछे से आया हाथी, फिर हुआ कुछ ऐसा...

Viral Video: मनुष्यों से अलग जानवरों की अपनी एक अलग दुनिया है। इंसानों की तरह जानवर भले ही बोल नहीं सकते लेकिन उनकी अपनी सांकेतिक भाषा है जो अक्सर देखने को मिलती है। सोशल मीडिया के इस जमाने में जानवरों के ऐसे कई वीडियो इंटरनेट की दुनिया में वायरल होते रहते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसे देख आपका दिल खुश हो जाएगा।

क्लिप में एक हाथी शांति से एक आदमी को इशारा करता हुआ दिखाया गया है, उसे अपने रास्ते से हटने की याद दिलाता है। यह वाकया बड़ा ही दिलचस्प है जिसमें हाथी विनम्रता के साथ शख्स को पीछे से हल्का से धक्का देता है जिससे शख्स जल्द ही रास्ते से हट जाता है।

Elephant gently reminding the human that he is in the way. pic.twitter.com/Ft6P7ICUf8