VIDEO: भालू के हमले से बाल-बाल बचा परिवार, रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो वायरल

Highlights VIDEO: भालू के हमले से बाल-बाल बचा परिवार, रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो वायरल

Bear Attack Viral Video: वायरल वीडियो में एक परिवार शायद स्पीड बोट पर मस्ती करने या जंगल के नजारों का आनंद लेने गया था और अचानक ही पूरा परिवार डर के मारे कांपने लगा क्यों की उनके पीछे एक विशालकाय भालू पड़ गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे ये खौफनाक मंजर कैमरे में रिकॉर्ड हो गया 10 सेकंड की वीडियो में तेज रफ़्तार से चल रही बोट के पीछे भालू इतनी तेजी से दौड़ता है मानो वो आज बोट को पकड़ ही लेगा। बोट पर मौजूद लोगों का ये नजारा देख रोंगटे खड़े हो गए होंगे, बोट पर बैठे पर्यटक दहशत में चिल्लाने लगे।

Terrifying reminder that if you think u can out run a bear, no you can't pic.twitter.com/gOAWpSgjrI