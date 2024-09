Viral Video: पाकिस्तानी पायलट का कारनामा, खिड़की से निकल विमान की विंडशील्ड साफ करते दिखा पायलट; वीडियो देख लोगों ने ली चुटकी

Highlights पाकिस्तानी पायलट द्वारा हवाई जहाज की विंडस्क्रीन साफ ​​करते हुए एक वीडियो वायरल हो गया वायरल वीडियो ने सुरक्षा प्रोटोकॉल पर चर्चा शुरू कर दी कुछ ने इसे मनोरंजक पाया, दूसरों ने इसे एक सामान्य कार्य के रूप में देखा

Viral Video: पाकिस्तान के दिवालिया हालात से हर कोई वाकिफ है। मीडिया जगत में ऐसी तमाम खबरें है जो खुलासा करती है कि पाकिस्तान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। भारत के पड़ोसी देश से जुड़ी ऐसी कई खबरें और वीडियो सामने आते रहते हैं जो दुनिया के लोगों को दंग कर देते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक अजीबो-गरीब वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तान की हरकत देख लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। दरअसल, वायरल वीडियो में सेरेन एयर के विमान का पायलट खिड़की से बाहर निकलकर विंडशील्ड साफ कर रहा है। उड़ान भरने से कुछ देर पहले पायलट ऐसा कारनामा कर रहा है जिसे देख अन्य लोग चौंक गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पायलट पाकिस्तान और सऊदी अरब के जेद्दा के बीच चलने वाले एयरबस A330-200 की सफाई कर रहा था।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के यूजर @gharkekalesh द्वारा शेयर किए गए इस वायरल वीडियो में पायलट को उड़ान की तैयारी से पहले विंडस्क्रीन को कपड़े से पोंछते हुए दिखाया गया है। कैप्शन में लिखा है, "पाकिस्तान में पायलट विमान के शीशे साफ कर रहे हैं।"

Pilots in Pakistan are Cleaning the glass of Plane😭

