Viral Video: चिंपैंजी मां ने देखते ही नवजात बच्चे को लगा लिया गले, पूरा चिड़ियाघर हुआ इमोशनल

Highlights अमेरिका के सिडगविक काउंटी चिड़ियाघर में बेहद इमोशनल पल हुआ कैमरों में कैद मादा चिंपैंजी ने पहली बार अपने नवजात को देखते ही उठाया और अपनी कोख में छुपा लिया मादा चिंपैंजी महले और उसके बेटे के मिलन का यह वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है

न्यूयॉर्क: मां-बेटे का संबंध केवल मानव सभ्यता में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी उतना ही प्रभावी और असरदार रिश्तों की श्रेणी में आता है। हम अक्सर अपने आसपास गाय, बंदर और कुत्तों को देखते हैं, उनमें मां-बेटे के बीच गजब की बॉन्डिंग दिखाई देती है। कुछ इसी तरह का नजारा बीते 18 नवंबर को अमेरिका के सिडगविक काउंटी चिड़ियाघर में दिखाई दिया। जब एक मादा चिंपैंजी ने जब पहली बार अपने नवजात बच्चे को देखा तो उसको फौरन उठाया और अपनी कोख में छुपा लिया।

सेडगविक काउंटी चिड़ियाघर में चिंपैंजी मां का नाम महले है। महले और उसके बेटे के मनमोहक मिलन का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। ट्विटर पर Buitengebieden नाम के यूजर ने मादा चिंपाजी के उस 41 सेकेंड के वीडियो को साझा किया है, जिसे अब तक 21 हजार लोगों ने रिट्विट किया है। इस ट्वीट के कैप्शन में यूजर ने लिखा है, "सेडगविक काउंटी चिड़ियाघर में एक चिंपाजी के बच्चे का जन्म हुआ था, उस बच्चे को कुछ दिनों के लिए ऑक्सीजन पर रखना पड़ा था। यही वह क्षण है जब मां और उसका बच्चा फिर से मिल गए।"

There was a baby chimp born at The Sedgwick County Zoo, the baby had to be put on oxygen for a few days.



This is the moment mommy and her baby reunited again.. 🥺 pic.twitter.com/AJJyPwlL14