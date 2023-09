Watch: पटरी छोड़ प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई ईएमयू ट्रेन, मथुरा रेलवे स्टेशन देर रात हुआ हादसा; जांच जारी

Highlights मथुरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन हादसा पटरी छोड़कर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर चढ़ी हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं

मथुरा: उत्तर प्रदेश के मथुरा में देर रात एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया, जहां शकूरबस्ती-मथुरा मेमू (04446) मथुरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म से टकरा गई। गनीमत ये रही कि इतने बड़े हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई।

मंगलवार देर रात हुए इस हादसे की वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ है क्योंकि जिस समय हादसा हुआ उस वक्त सभी यात्री और यहां तक ​​कि लोको-पायलट, टीटीई और ट्रेन गार्ड सहित चालक दल यात्री ट्रेन से टर्मिनेटिंग स्टेशन पर उतर गए। उत्तर रेलवे की मेमू रेक रात 10:48 बजे स्टेशन पर पहुंची थी।

Train Accident in Mathura, UP, a local train collided with the platform at Mathura Junction railway station. There is no information about any casualty. #TrainAccident#Mathura#MathuraJunctionpic.twitter.com/DN3qFS4QnT