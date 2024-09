Viral Video: ड्रोन को बना दिया 'उड़ने वाली चुड़ैल', जिसने भी देखा सर पर पांव रखकर भागा, रोंगटे खड़ा करने वाला वीडियो देखिए

Highlights ड्रोन का इस्तेमाल मौजूदा समय में आम बात हो गई है मजाक के लिए ड्रोन को उड़ती हुई चुड़ैल बना दिया जिसने भी ये नजारा देखा उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ

Viral Video: ड्रोन का इस्तेमाल मौजूदा समय में आम बात हो गई है। निगरानी हो या वीडियो शूटिंग हर जगह ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। कुछ देशों में तो सामान की डिलिवरी भी ड्रोन से होने लगी है। लेकिन हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें ड्रोन का ऐसा इस्तेमाल किया गया जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल कुछ लोगों ने मजाक के लिए ड्रोन को उड़ती हुई चुड़ैल बना दिया। इसमें सफेद कपड़े और कुछ लाइटें ऐसे लगाई जैसे हवा में कोई औरत उड़ रही हो। फिर क्या था जिसने भी ये नजारा देखा उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि रात के समय एक ड्रोन की मदद से बनाया गया पुतला सड़क पार कर रहा है। कुछ समय बाद ये एक सुनसान इलाके में पहुंचता है। यहां एक आदमी सीढ़िया चढ़ रहा है। जैसे ही वह ऊपर पहुंचता है उसके सामने अचानक से एक चुड़ैल प्रकट हो जाती है। ये नजारा कुछ वैसा ही है जैसा हॉरर फिल्मों में होता है। फिर तो सीढ़ियां चढ़ रहा आदमी उल्टे पांव भाग खड़ा होता है।

This is the best use for of a drone I've ever seen 😭 pic.twitter.com/i8yRD9Pj0m