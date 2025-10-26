VIDEO: समस्तीपुर में कार वॉश सेंटर में पीएम मोदी के काफिले की कारों की सफाई का दावा, वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़
By अंजली चौहान | Updated: October 26, 2025 10:57 IST2025-10-26T10:53:57+5:302025-10-26T10:57:07+5:30
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें कथित तौर पर बिहार के समस्तीपुर में एक स्थानीय कार वाशिंग स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक काफिले की गाड़ियों की धुलाई होती दिखाई दे रही है।
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें कथित तौर पर बिहार के समस्तीपुर में एक स्थानीय कार वाशिंग स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक काफिले की गाड़ियों की धुलाई होती दिखाई दे रही है। यह वीडियो, जिसे कथित तौर पर कार वाशिंग मशीन के मालिक ने खुद बनाया है, प्रधानमंत्री के काफिले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों जैसी दिखने वाली कई महंगी काली एसयूवी की धुलाई होती दिखाई दे रही है। जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर लोगों ने दावा करना शुरू कर दिया कि इसमें दिखाई गई एक गाड़ी वही है जिसमें प्रधानमंत्री यात्रा करते हैं।
एक यूजर ने कमेंट किया, "प्रधानमंत्री की कार एक स्थानीय कार वाशिंग मशीन में धुल रही है। कार वाशिंग मशीन के मालिक ने वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। कृपया ध्यान दें, यह प्रधानमंत्री के काफिले की कोई कार नहीं है, बल्कि वह कार है जिसमें प्रधानमंत्री यात्रा करते हैं। मुझे यकीन है कि सरकारी व्यवस्था में प्रधानमंत्री के काफिले के लिए एक विशेष धुलाई और सर्विसिंग क्षेत्र होना चाहिए, जिसकी निगरानी एसपीजी द्वारा की जाती हो। फिर यह कैसे हुआ? एक संभावित सुरक्षा आपदा!"
Cars from Prime Minister Modi’s official convoy spotted being washed at a local washing point.— घातक (@Neetivaan) October 25, 2025
Source: Instagram @DelhiPolicehttps://t.co/EghbDPvkjBpic.twitter.com/NjLIJZR5dr
हालांकि, कार वॉश के मालिक विश्वकर्मा मोटर विजय का इंस्टाग्राम पेज अब डिलीट हो गया लगता है। वीडियो के वायरल होने के बाद इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। कई यूजर्स ने इसे पीएम की सुरक्षा में चूक बताया है। हालांकि, वीडियो की प्रमाणिकता की पुष्टि लोकमत नहीं करता है।
Damn, a car washer posting a reel of washing cars from Prime Minister Modi’s cavalcade 😭 pic.twitter.com/1WhkxKOjxE— घातक (@Neetivaan) October 25, 2025