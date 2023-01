बीआरएस विधायक दुर्गम चिन्नैया ने राष्ट्रीय राजमार्ग 363 पर टोल कर्मी को थप्पड़ मारा, वीडियो वायरल, देखें

Highlights विधायक ने इस घटना के बारे में आ रहीं खबरों को खारिज कर दिया। राजमार्ग का काम पूरा होने से पहले ही टोल शुल्क वसूला जा रहा था। अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की गयी है, लेकिन जांच शुरू हो गयी है।

मंचेरियलः सोशल मीडिया पर सामने आये एक सीसीटीवी फुटेज में तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के एक विधायक को एक टोल प्लाजा कर्मी के साथ कथित तौर पर मारपीट करते देखा जा सकता है। वहीं, विधायक ने आरोपों से इनकार किया है।

स्थानीय टीवी समाचार चैनलों द्वारा प्रसारित क्लिप में बेल्लमपल्ली के विधायक दुर्गम चिन्नैया को मंगलवार को मंचेरियल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्लाजा के पास कर्मी को थप्पड़ मारते देखा जा सकता है। फुटेज में एक व्यक्ति टोल प्लाजा कर्मी के पास पहुंचकर उसे थप्पड़ मार रहा है और वहां से जा रहा है।

विधायक ने इस घटना के बारे में आ रहीं खबरों को खारिज कर दिया। विधायक के अनुसार राजमार्ग का काम पूरा होने से पहले ही टोल शुल्क वसूला जा रहा था। चिन्नैया ने कहा, ‘‘मैंने नियमों के बारे में पूछताछ की। अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने जब उनके प्रबंधक के बारे में पूछा तो उस आदमी (टोल प्लाजा कर्मी) ने मुझसे खराब तरीके से बात की।

BRS MLA Durgam Chinnaiah slapped a toll plaza worker in Telangana



The MLA did it because the toll plaza staff stopped his vehicle



Corrupt K. Chandrashekar Rao's MLAs are worse than him! pic.twitter.com/MYVbxAmEKy