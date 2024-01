Viral Video: दुकानदार का टैलेंट देख आनंद महिंद्रा भी रह गए दंग, देखें मजेदार वीडियो

Viral Video: इंटरनेट की दुनिया कब, क्या वायरल हो जाए, इसका पता शायद ही किसी को हो। अक्सर कुछ ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जो बेहद रोचक और हैरतअंगेज होते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक शख्स के कॉकटेल बनाने के अनोखा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और दिलचस्प बात ये है कि इस वीडियो ने आनंद महिंद्रा का भी ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।

आनंद महिंद्रा को शख्स का टैलेंट इतना पसंद आया कि वह वीडियो शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाए। उनके द्वारा वीडियो पोस्ट किए जाने के बाद, कई यूजर्स ने वीडियो पर रिएक्ट किया। कई लोगों ने तो वीडियो पर मजेदार कमेंट्स किए और शख्स की तारीफ की।

वीडियो में हम विक्रेताओं के एक जोड़े को ड्रिंक बनाते हुए देखते हैं। पहला विक्रेता एक गिलास में पीले-भूरे रंग का तरल पदार्थ डालता है। फिर, उसका साथी दूध जैसा दिखने वाले पदार्थ के साथ-साथ एक भूरा पाउडर भी मिलाता है। वह दूध डालता नहीं है बल्कि पैकेट में एक छेद से दबाकर उसे बड़ी दूरी तक पहुंचा देता है।

No this gentleman wasn’t the bartender at a New Year’s Eve party—but he certainly could and should have been! Talent comes in all forms. 👏🏽👏🏽👏🏽Move over Tom Cruise… (remember Cruise in the film Cocktail? ) pic.twitter.com/CRPBzliu4g — anand mahindra (@anandmahindra) January 2, 2024

फिर पहला विक्रेता गिलास में बर्फ के टुकड़े डालता है। एक बार हो जाने के बाद, वह गिलास को स्टील के गिलास से ढक देता है और उसे नीचे रखने के लिए उस पर चम्मच मारकर उसे 'सील' कर देता है। फिर वह पेय को अपने हाथों के बीच पकड़कर और मंत्रमुग्ध कर देने वाली चाल से हवा में उछालकर कुशलतापूर्वक मिश्रित करता है।

वह बारी-बारी से घूमता रहता है और बोतल को अपने सामने धातु की सतह पर मारता रहता है। अंत में, वह स्टील का गिलास हटाता है और एक स्ट्रॉ के साथ पीने के लिए पेय पेश करता है।

उनकी ड्रिंक-मिक्सिंग स्किल से आनंद महिंद्रा के साथ-साथ कई एक्स यूजर्स भी प्रभावित हुए। आनंद महिंद्रा ने वीडियो को कैप्शन दिया, "नहीं, यह सज्जन नए साल की शाम की पार्टी में बारटेंडर नहीं थे - लेकिन वह निश्चित रूप से ऐसा कर सकते थे और होना भी चाहिए था! प्रतिभा सभी रूपों में आती है। 👏🏽👏🏽👏🏽टॉम क्रूज से आगे बढ़ें... (फिल्म कॉकटेल में क्रूज याद है?)"

उनके हाथों की हरकत किसी सम्मोहक से कम नहीं है जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। वीडियो को अब तक 443.4K लोग देख चुके हैं और 6.6K यूजर्स वीडियो को लाइक कर चुके हैं।

वीडियो पर एक के बाद एक कई यूजर्स ने कमेंट्स किए हैं। यहां पढ़िए लोगों के मजेदार कमेंट्स...

He is amazing..



Small places has big talents & capabilities.. they need nurturing & right guidance..



you think, Now it will fall but it didn’t..

His each move is much better than bartender..



Kudos & three cheers to his skill & control on it.. treat to watch.. — Nitin Tayade Khandvikar 🇮🇳 (@TayadeG) January 2, 2024

this is our economy in the hands of supreme leader — Zorba (@oshomaniac) January 2, 2024

Sir, This video clip should be sent to Tom Cruise who may have been the inspiration of this talented chap… 🤗@TomCruise Salute to you! — Faisal Rizvi (@sf_rizvi) January 2, 2024

Haha, that's hilarious! I can totally picture this guy mixing drinks with flair and charm, Tom Cruise style. — Shubham Trivedi (@ShubhamTrivedii) January 2, 2024

