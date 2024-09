Viral Video: लैंडस्लाइड के 5 भयावह वीडियो, पूरा पहाड़ ही गया नीचे, देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे

Highlights मानसून के मौसम में दरकते पहाड़ों के वीडियो सामने आते रहते हैं कुछ दृश्य ऐसे भयावह होते हैं जिन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कारण बिना सोचे समझे अंधाधुंध किए गए विकास को भी बताया जाता है

Viral Video: मानसून के मौसम में दरकते पहाड़ों के वीडियो सामने आते रहते हैं। लेकिन कुछ दृश्य ऐसे भयावह होते हैं जिन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पहाड़ों के दरकने का सबसे बड़ा कारण बिना सोचे समझे अंधाधुंध किए गए विकास को भी बताया जाता है। ऐसा नहीं है कि जब पहाड़ों में सड़कें नहीं थी तब लैंडस्लाइड नहीं होते थे। लेकिन मौजूदा समय में बेतहाशा हुए निर्माण कार्यों के कारण नुकसान कई गुना ज्यादा होता है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है जिसमें पूरा पहाड़ ही सड़क पर आ जाता है।

यहां देखिए लैंडस्लाइड के 5 भयावह वीडियोज

Whole mountain goes down 🤯 pic.twitter.com/oXxYQMRgAB — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) August 31, 2024

Landslides are absolutely no joke. If you’re close to one, you have to get away immediately.pic.twitter.com/R7vWuwjklD — BrainXpansion (@BrainXpansion) August 31, 2024

This is terrifying



Imagine seeing this from the other side of the mountain ?pic.twitter.com/dI4HJI5UK2 — John Wick (@Scentofawoman10) August 31, 2024

Landslides are terrifying!



Fortunately, no one was hurt. pic.twitter.com/LOvMEi5PSR — Tree of Knowledge (@ToK_ScienceTree) August 31, 2024

rock smashed a car in Nagaland, India

https://t.co/BoJlbIO1uZ — Mahatma Gandhi (Parody) (@GandhiAOC) August 31, 2024

Landslides are extremely frightening

pic.twitter.com/4FgKqmQGJB — Beauty of Nature (@brightnurday) August 31, 2024

