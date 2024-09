VIRAL VIDEO: मां ने जोखिम में डाली बच्चे की जान! कुएं की बाड़ पर बैठकर मासूम को एक हाथ से पकड़े महिला ने बनाई रील

आजकल लोगों के बीच सोशल मीडिया का क्रेज काफी बढ़ गया है। ऐसे में लोग कई बार अपनी या दूसरों की जान जोखिम में डालकर वीडियो बनाते हैं, जिससे कई बार ऐसे नुकसान हो जाते हैं, जिनकी भरपाई जीवनभर नहीं हो सकती। इसी क्रम में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक मां अपने बच्चे की जान जोखिम में डालकर वीडियो बनाते हुए नजर आ रही है।

वीडियो में महिला लापरवाही से बच्चे को पकड़कर कैमरे के सामने पोज देती हुई नजर आ रही है, बिना इस बात पर विचार किए कि इस कृत्य में संभावित जोखिम शामिल था। वह रील में लगी हुई थी जबकि बच्चे ने उसके पैर को कसकर पकड़ लिया था। डांस मूव्स करने के लिए वह बार-बार बच्चे से अपना हाथ हटाती नजर आ रही थी।

Family court in custody case: Only mother can love child more. Even more than father.

Le mother:#ParentalAlienationpic.twitter.com/mc1kl5ziFj