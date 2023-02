Video: नाचते-नाचते 19 साल के लड़के को आया हार्ट अटैक, जमीन पर गिरा और हो गई मौत

Highlights घटना में 19 वर्षीय युवक तेलंगाना में अपने रिश्तेदार की शादी में नाचते समय गिर गया यह घटना हैदराबाद से करीब 200 किलोमीटर दूर निर्मल जिले के पारडी गांव में हुई बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया

हैदराबाद: अक्सर यह कहा जाता है कि मौत और ग्राहक का कुछ पता नहीं होता है कि वह कब आ जाए। ऐसे कई उदाहरण भी हैं जिनमें हम अच्छे खासे इंसान को इस दुनिया से अलविदा कहते हुए देखते हैं। पिछले कुछ महीनों में भारत में चौंकाने वाली घटनाओं की एक बाढ़ देखी गई है, जिसमें लोगों को अचानक गिरते और कुछ मामलों में मरते देखा गया है।

इसी तरह की एक और घटना में, एक 19 वर्षीय युवक तेलंगाना में अपने रिश्तेदार की शादी में नाचते समय गिर गया और उसकी मौत हो गई। यह घटना हैदराबाद से करीब 200 किलोमीटर दूर निर्मल जिले के पारडी गांव में हुई। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया है।

वीडियो में महाराष्ट्र के मूल निवासी व्यक्ति को शादी के रिसेप्शन में एक गाने पर उत्साह से नाचते हुए दिखाया गया है। हालांकि, चंद सेकेंड बाद ही वह अचानक जमीन पर गिर पड़ता है। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टरों ने कहा कि युवक को बड़े पैमाने पर कार्डियक अरेस्ट हुआ होगा।

On Camera, 19-Year-Old Dancing At Wedding Collapses, Dies. The tragic incident took place in Nirmal District where Mutyam who had come from Maharashtra suffered a #heartattack while dancing. He was shifted to the hospital where the doctor declared him brought dead. #Telanganapic.twitter.com/NbZ0WzrInX