By अंजली चौहान | Updated: December 27, 2025 14:21 IST2025-12-27T14:20:05+5:302025-12-27T14:21:29+5:30

PM Modi Video:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लखनऊ यात्रा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित एक राष्ट्रीय स्मारक का उद्घाटन और एक जन संबोधन शामिल था।

VIDEO: PM मोदी के कार्यक्रम में समोसे को लेकर घमासान, लोगों ने एक-दूसरे को मारे लात-घूंसे

PM Modi Video:सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के कार्यक्रम का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोग आपस में मारपीट कर रहे हैं। वीडियो के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती मनाने के लिए लखनऊ गए थे। इस दौरे में एक राष्ट्रीय स्मारक का उद्घाटन और एक जनसभा शामिल थी, जिसमें इस यादगार कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे।

लेकिन भीड़ वाले इलाके से कुछ वीडियो सामने आए, जिनमें कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों के एक हिस्से में अफरा-तफरी मचती दिखी। वीडियो के साथ शेयर किए गए बयानों के अनुसार, यह विवाद कथित तौर पर जलपान को लेकर शुरू हुआ था, जिसमें दावा किया गया था कि कुछ लोगों को समोसे नहीं दिए गए थे।

फुटेज में तीन लोग भीड़ के बीच एक दूसरे आदमी पर हमला करते दिख रहे हैं। वह कुर्सियों पर गिरता हुआ दिख रहा है, जबकि वे लोग उसे बार-बार थप्पड़, घूंसे और लात मार रहे हैं। बैकग्राउंड में पीएम मोदी की आवाज़ सुनी जा सकती है, जबकि यह हाथापाई कुछ देर तक चलती रहती है, फिर ग्रुप तितर-बितर हो जाता है और स्थिति सामान्य होती दिखती है।

यह वीडियो एक्स पर इस कैप्शन के साथ शेयर किया गया था, "वन नेशन वन समोसा। अभी लखनऊ में मोदी के एक कार्यक्रम का यह अफरा-तफरी वाला वीडियो देखा - कट्टर समर्थक कथित तौर पर समोसे के लिए मुक्के चला रहे हैं!"

इस वीडियो पर ऑनलाइन कई तरह की प्रतिक्रियाएं आईं, एक यूजर ने कमेंट किया, "देश मजबूत कुछ इसी तरह से किया जा रहा है।"

दूसरे ने कहा, "समोसा राजनीति और नेताओं से ज़्यादा ज़रूरी है।"

"समोसा भाईचारा, समोसा ब्रदरहुड," किसी और ने टिप्पणी की, जबकि एक व्यक्ति ने कहा, "मेरा देश बदल रहा है, ये पीछे लुढ़क रहा है।"

अन्य प्रतिक्रियाओं में "प्राथमिकताएं," "पूरी तरह से सिनेमा," और "अगर हमने अभी कार्रवाई नहीं की तो यह भविष्य होगा" शामिल थे। इससे पहले, लखनऊ से एक अलग वीडियो ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर ऑनलाइन चर्चा को और बढ़ा दिया था। यह क्लिप पीएम मोदी के शहर छोड़ने के बाद सामने आई थी और इसमें उन सड़कों के दृश्य दिखाए गए थे जो उनके कार्यक्रम के लिए की गई व्यवस्थाओं का हिस्सा थीं।

वीडियो में कई लोग सड़क किनारे रुककर सजावटी गमले उठाते हुए दिखे। यह फुटेज भी उत्तर प्रदेश की राजधानी में उसी दिन की घटनाओं से जुड़ा एक और चर्चा का विषय बन गया।

टॅग्स :Viral VideoNarendra ModiLucknowsocial mediaवायरल वीडियोनरेंद्र मोदीलखनऊसोशल मीडिया