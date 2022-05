बेंगलुरुः लात-घूसे, डंडे से एक-दूसरे पर हमला करती दिखीं स्कूल यूनिफॉर्म में लड़कियां, वीडियो हुआ वायरल

Highlights ये लड़कियां बेंगलुरु के बिशप कॉटन गर्ल्स स्कूल की बताई जा रही हैं वीडियो में लड़कियों की चीख-पुकार सुनी जा सकती है स्कूल के अधिकारियों ने न तो लड़ाई में हस्तक्षेप किया और न ही कोई बयान जारी किया

बेंगलुरुः सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ स्कूल यूनिफॉर्म में छात्राएं एक-दूसरे पर हमला करती नजर आ रही हैं। वीडियो बेंगलुरु स्थित बिशप कॉटन गर्ल्स स्कूल के सामने का बताया जा रहा है। एक-दूसरे पर हमला करतीं लड़कियों में कुछ स्कूल के यूनिफॉर्म में हैं तो कुछ कैजुएल ड्रेस में हैं।

छात्राओं के दो गुटों के बीच हो रहे इस झगड़े की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। वायरल वीडियो पर एक यूजर ने टिप्पणी करते हुए लिखा है कि लड़ाई दो स्कूलों के बीच जैसी थी। ये लड़कियां बिशप कॉटन गर्ल्स स्कूल की बताई जा रही हैं। वायरल वीडियो में लड़कियों को एक दूसरे को थप्पड़ मारते और एक दूसरे के बाल खींचते हुए देखा जा सकता है। एक लड़की को दूसरों को पीटने के लिए डंडा निकालते हुए देखा जा सकता है। मौके पर कुछ लड़के भी मौजूद थे जो बीच बचाव कर रहे थे।

Anyone from Bangalore who's seen the cotton girls gang fight video making rounds ?