VIDEO: मुंबई मेट्रो बनी दरिया, 2 हफ्ते पहले ही हुआ था उद्घाटन, बारिश के बाद चारों तरफ कीचड़ भरा पानी

Mumbai Metro:महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और अन्य शहरों में देर रात तेज बारिश के बाद चारों तरफ पानी-पानी हो गया है। मुंबई में मूसलाधार बारिश कहर बनकर टूटी है जिसमें नवनिर्मित मेट्रो स्टेशन की हालात चरमरा गई है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें मेट्रो के भीतर पानी दिखाई दे रहा है। मेट्रो का हाल कुछ ऐसा है कि मानो यह मेट्रो नहीं कोई कीचड़ भरा तालाब है।

गौरतलब है कि मुंबई के एक्वा लाइन 3 पर स्थित आचार्य आत्रे चौक भूमिगत मेट्रो स्टेशन पर कल भारी बारिश के कारण पानी भर गया, जिससे जल-अवरोधक बैरियर में खराबी आ गई, जिससे स्टेशन परिसर में मामूली बाढ़ आ गई। इसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था और 10 मई, 2025 से यह चालू हो गया है।

नेटिज़ेंस ने इस घटना पर मज़ाकिया ढंग से प्रतिक्रिया व्यक्त की है और इसे "राम भरोसे" कहा है।

पानी ने स्टेशन के फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया और यहां तक ​​कि प्लेटफॉर्म क्षेत्रों में भी घुस गया। अधिकारियों ने दावा किया कि इसका कारण स्टेशन के निर्माणाधीन हिस्से में पानी को रोकने वाले बांध को नुकसान पहुंचाना था।



मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की, "भारी बारिश के बीच पानी के रिसाव की सूचना मिली है।" यह घटना तब हुई जब निर्माणाधीन प्रवेश/निकास पर बनाई गई कंक्रीट की पानी-धारण करने वाली दीवार अचानक पानी के प्रवेश के कारण ढह गई। संयोग से, आचार्य अत्रे चौक स्टेशन मुंबई की पूरी तरह से भूमिगत मेट्रो लाइन 3 (कोलाबा-बांद्रा-सीप्ज़) का हिस्सा है।

37,000 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस कॉरिडोर को अत्याधुनिक जल निकासी प्रणालियों, समग्र मानसून की तैयारियों और सुरक्षित संचालन के वादों के साथ बनाया गया था।

सोशल मीडिया पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

एक उपयोगकर्ता ने कहा, "यह शुद्ध भ्रष्टाचार है और इसे ठीक करने की आवश्यकता है। जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए और जेल भेजा जाना चाहिए। एक वित्तीय राजधानी से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती है।"

उपयोगकर्ता ने टिप्पणी की, "राम भरोसे"

एक अन्य ने कहा, "भारत ने भले ही जीडीपी में जापान को पीछे छोड़ दिया हो, लेकिन हमारा ढहता हुआ बुनियादी ढांचा एक अलग कहानी बयां करता है। राष्ट्रवाद और ध्रुवीकरण की आड़ में भ्रष्टाचार पनपता है। लोगों को प्रगति की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें जो मिला वह विश्वासघात था "आओ कभी मुंबई बोट राइड करें", "करदाताओं के पैसे की ऐसी बर्बादी, भ्रष्टाचार अपने चरम पर"

एक अन्य ने लिखा, "वे बहुत जल्दी में थे। स्पष्ट कारणों से”, “सरकार के लिए राष्ट्र निर्माण के नाम पर अधिक कर वसूलने का अवसर”

घटनास्थल से प्राप्त दृश्यों में आचार्य अत्रे चौक स्टेशन बारिश के पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा था, जिसमें सीढ़ियों से पानी तेजी से बह रहा था। यात्रियों को अपनी पैंट ऊपर करके सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देखा जा सकता है।

बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने वित्तीय राजधानी के लिए रेड अलर्ट जारी किया क्योंकि शहर में भारी बारिश जारी रही। मुंबई के कई इलाकों में गरज, बिजली और तेज़ हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही थी।

