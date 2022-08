VIDEO: किसी बेकार वस्तु की तरह अमेजन के पार्सल को ट्रेन से फेंकते नजर आए कर्मचारी, वायरल वीडियो पर रेलवे ने कह दी ऐसी बात

Highlights वीडियो क्लिप में कर्मचारियों द्वारा पार्सल को हवा में उछालते हुए अनलोड करते देखा जा सकता है। इस क्लिप पर ट्विटर यूजर्स ने काफी नाराजगी जाहिर की है। वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे ने इसपर अपनी सफाई दी है।

ऑनलाइन चीजें ऑर्डर करना इन दिनों एक आम बात हो गई है। लोगों में ऑनलाइन खरीदारी की प्रवृत्ति बढ़ी है। अगर आप उन खरीदारों में से एक हैं तो यह वायरल वीडियो आपको परेशान कर सकता है। इंटरनेट पर वायरल हो रही इस क्लिप में कुलियों को ट्रेन से पार्सल को लापरवाही से उतारते हुए दिखाया गया है। आपके पार्सलों की चिंता किए बगैर इसे उतारने वाले लोग किसी बेकार सामान की तरह हवा में फेंकते नजर आ रहे हैं।

ट्विटर पर अपलोड की गई क्लिप को एक रेलवे स्टेशन पर शूट किया गया है। वीडियो में प्लेटफॉर्म पर ढेर सारे पैकेज दिखाई दे रहे हैं। वहीं पार्सल्स को उतार रहे कई पुरुषों को पैकेज की सुरक्षा की परवाह किए बिना ट्रेन से पार्सल को उतारने के दौरान हवा में उछालते देखा जा सकता है। ये पार्सल अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे नामचीन रीटेल कंपनियों के भी पार्सल हैं।

वीडियो में पार्सल्स को किसी बेकार सामान की तरह हवा में उछालते हुए अनलोड करते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान एक पार्सल प्लेटफॉर्म पर लगे पंखे में भी जा टकराता है। फुटेज को ट्विटर पर 2 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है। इस वीडियो को देख हर कोई हैरान है। लोग काफी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा- “वे पार्सल क्यों फेंक रहे हैं जैसे वे खाली बक्से हैं? यही मुख्य कारण है कि पार्सल अच्छी गुणवत्ता में वितरित नहीं होते हैं। और कभी-कभी उत्पाद या पार्सल खराब आ जाते हैं। लोगों द्वारा नाराजगी जताने के बाद रेलवे ने इसपर सफाई दी है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से कहा कि इसके लिए वे ही जिम्मेदार थे।

This is an old video from March, 2022. Rajdhani Express at Guwahati Station. The persons handling parcels are representatives of concerned party.



Railways offers booking of parcel space on contract basis to various parties. 1/2 https://t.co/1VES8n3yBR