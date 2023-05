वीडियोः आगरा में बीच चौराहे किन्नर ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को मारे थप्पड़, दी गालियां; सिहापी ने भी मारा तो कपड़े उतार..

By अनिल शर्मा | Published: May 26, 2023 09:18 AM

जिस कॉन्स्टेबल से किन्नरों का विवाद हुआ उसका नाम प्रभात कुमार है। प्राथमिकी में सिपाही प्रभात कुमार ने कहा है कि टेढ़ी बगिया चौराहे के पास दो व्यक्ति और एक किन्नर शराब पी रहे थे। जब उन्हें शराब पीने से रोका गया, तो उन्होंने पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की व उसकी वर्दी फाड़ दी।

वीडियोः आगरा में बीच चौराहे किन्नर ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को मारे थप्पड़, दी गालियां; सिहापी ने भी मारा तो कपड़े उतार..