पीएम मोदी पर उमड़ा बुजुर्ग किसान का प्यार, बस पर उनकी तस्वीर को चूमते हुए कहा- आप दुनिया जीत लेंगे, वीडियो हुआ वायरल

Highlights सोशल मीडिया पर एक किसान द्वारा पीएम मोदी की बस पर लगी तस्वीर को चूमते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में किसान पीएम की तस्वीर को हाथों से सहलाता है और फिर चूमते हुए उनकी प्रशंसा करता है। किसान कहता है कि आपने हमारी स्वास्थ्य देखभाल के लिए 5 लाख रुपये देने का फैसला किया, आप दुनिया जीत लेंगे।

बैंगलोर: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कर्नाटक का एक किसान बस पर लगी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को किस करते, उनके प्रति प्यार जाहिर करते हुए दिखाई दे रहा है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। इस बीच एक किसान का पीएम मोदी की तारीफ में गाने और मोदी की तस्वीर को किस करने का वीडियो सामने आया है।

पीएम की तस्वीर पर हाथ फेरते हुए भावुक लहजे में किसान कह रहा है- मुझे एक हजार रुपये मिल रहे थे, आपने मुझे 500 रुपये और दिलवाए। आपने हमारी स्वास्थ्य देखभाल के लिए 5 लाख रुपये देने का फैसला किया, आप दुनिया जीत लेंगे।" इस वीडियो के वायरल होने के बाद भाजपा के समर्थक और कार्यकर्ता काफी खुश हैं।

