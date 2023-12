Video: बीबीएल मैच में हास्यास्पद दृश्य, बल्ले को उछालकर दो बार करना पड़ा टॉस, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ

Highlights मौजूदा संस्करण के छठे मैच से पहले दो बार टॉस करना पड़ा पहलीबार टॉस के दौरान बल्ला अपनी तरफ आ गया था, जिससे ब्रेट ली सहित प्रस्तुतकर्ता भ्रमित हो गए हालांकि दूसरी बार टॉस अंततः थंडर के पक्ष में गिरा और उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया

BBL 2023-24: बिग बैश लीग (बीबीएल) में टॉस की बैट-फ्लिप शैली पिछले एक दशक में सबसे दिलचस्प रही है। हालाँकि, मौजूदा संस्करण के छठे मैच से पहले दो बार टॉस करना पड़ा क्योंकि बल्ला अपनी तरफ आ गया था, जिससे ब्रेट ली सहित प्रस्तुतकर्ता भ्रमित हो गए। सिडनी थंडर के कप्तान क्रिस ग्रीन और ब्रिस्बेन हीट के कप्तान कॉलिन मुनरो टॉस के लिए तैयार थे, जब अधिकारी ने बल्ला घुमाया तो वह अपनी तरफ था क्योंकि इतिहास में ऐसा पहले नहीं हुआ था। टॉस अंततः थंडर के पक्ष में गिरा और उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया।

If at first you don't succeed... 😅 #BBL13pic.twitter.com/ofryum3gY4