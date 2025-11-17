VIDEO: प्रेस के अंदर 1.55 करोड़ का सोना छिपाया, 2 आरोपी गिरफ्तार, देखें वीडियो

VIRAL VIDEO:  एयरपोर्ट पर सोना छिपाकर ला रहे दो लोगों को गिरफ्तार किया है, आरोपी प्रेस के अंदर बेहद चालाकी से 1.55 करोड़ रुपये कीमत का सोना छुपाकर ला रहे थे।

VIRAL VIDEO:  एयरपोर्ट पर सोना छिपाकर ला रहे दो लोगों को गिरफ्तार किया है, आरोपी प्रेस के अंदर बेहद चालाकी से 1.55 करोड़ रुपये कीमत का सोना छुपाकर ला रहे थे। जांच के दौरान 11 सोने की सिल्लियाँ मिलीं जिन्हें देखकर अधिकारी हैरान रह गए। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है, वायरल वीडियो में अधिकारी स्क्रूड्राईवर की मदद से प्रेस को खोलते हुए नजर आ रहे हैं। जिसके बाद उसमें से सोना को कटर की मदद से काटकर निकाला जा रहा है।


