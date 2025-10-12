VIDEO: कोलकाता लोकल ट्रेन के महिला कोच में बवाल, सीट न मिलने पर महिला ने यात्रियों पर छिड़का मिर्च स्प्रे

Kolkata Local Train Video: सोशल मीडिया पर कोलकाता लोकल ट्रेन का एक हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला कोच के भीतर अफरा-तफरी का माहौल है। वायरल वीडियो के अनुसार, कोलकाता के यात्रियों को सियालदह स्टेशन पर उस समय स्थिति भयावह हो गई, जब एक महिला ने लोकल ट्रेन में सीट सुरक्षित करने में विफल रहने के बाद साथी यात्रियों को कथित तौर पर मिर्च स्प्रे से धमकाया।

इंस्टाग्राम यूजर द्वारा साझा किया गया एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें हरे रंग की कुर्ती पहने महिला को उत्तेजक स्प्रे करने का प्रयास करने से पहले एक अन्य यात्री से बहस करते हुए दिखाया गया है। जब एक राहगीर ने हस्तक्षेप किया, तो उसने कथित तौर पर पूरे डिब्बे में और अधिक स्प्रे कर दिया, जिससे खांसी और बेचैनी हुई, खासकर दो बच्चों को। अन्य यात्रियों ने तुरंत उसे रोका और उसे राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के हवाले कर दिया।

यूजर्स ने महिला के कृत्य की निंदा की और इस बात पर जोर दिया कि मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल केवल वास्तविक आत्मरक्षा के लिए ही किया जाना चाहिए। उन्होंने इस घटना को "खतरनाक" बताया और कोई पछतावा न दिखाने के लिए महिला की "आपराधिक मानसिकता" के रूप में आलोचना की।

वहीं, वीडियो के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट होने के बाद से कई यूजर्स इसकी जमकर आलोचना कर रहे हैं। कुछ यूजर्स ने लड़की के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

Web Title: video Chaos in women coach of Kolkata local train woman sprayed passengers with pepper spray after being denied seat