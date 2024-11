VIDEO: बेंगलुरु में दोंस्तों ने चैलेंज के लिए पटाखों के डिब्बे पर बिठाया, विस्फोट से हुई व्यक्ति की मौत, देखें घटना का पूरा वीडियो

Highlights शबरीश के दोस्तों ने उसे पटाखों के डिब्बे पर बैठने की चुनौती दी थी दोस्तों ने कहा था, अगर वह सफल होता है तो उसे एक ऑटोरिक्शा उपहार में देंगे शबरीश ने चुनौती स्वीकार की और पटाखों से भरे डिब्बे पर बैठ गया

बेंगलुरु:बेंगलुरु में पटाखा चैलेंज में एक युवक की जान चली जाने का चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कोनानाकुंटे में युवक को उसके दोस्तों ने पटाखों के डिब्बे पर बैठाया। इसके बाद उन्होंने पटाखों के डिब्बे में आग लगा दी और विस्फोट में युवक की मौत हो गई। यह घटना शुक्रवार (1 नवंबर) को शाम करीब 4 बजे कोनानाकुंटे में हुई और मृतक की पहचान शबरीश के रूप में हुई है।

ऐसी खबरें हैं कि शबरीश के दोस्तों ने उसे पटाखों के डिब्बे पर बैठने की चुनौती दी थी और अगर वह सफल होता है तो उसे एक ऑटोरिक्शा उपहार में देने का वादा किया था। शबरीश ने चुनौती स्वीकार की और पटाखों से भरे डिब्बे पर बैठ गया। उसके दोस्तों ने पटाखे फोड़ दिए जिससे एक बड़ा विस्फोट हुआ। दुखद रूप से, पटाखे जलाने के बाद हुए शक्तिशाली विस्फोट में शबरीश की मौत हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि पटाखे फोड़ने के बाद उसके दोस्त सुरक्षित दूरी पर भाग रहे हैं। पटाखे के नीचे विस्फोट होने से शबरीश की मौत की खबर सुनकर उसका परिवार और अन्य रिश्तेदार सदमे में हैं।

शबरीश के दोस्तों ने मजाक के तौर पर यह चुनौती दी थी, जिसके कारण उस युवक की मौत हो गई। इस घटना ने लोगों पर पटाखों के विस्फोट के प्रयोग के खतरों को उजागर किया है। पटाखों से जुड़े गैरजिम्मेदाराना व्यवहार के कारण कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और अपनी जान भी गंवा देते हैं।

In a heartbreaking incident in Konanakunte, 32-year-old Shabarish tragically lost his life when a box of firecrackers exploded beneath him. According to reports, Shabarish’s friends had dared him to sit on the box filled with firecrackers, promising to buy him an autorickshaw if… pic.twitter.com/PerMA6AP3q