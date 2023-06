वीडियो: जंगल में सांप चबाकर खाता दिखा शाकाहारी हिरण, हैरान लोगों ने कहा- घोर कलयुग है

Highlights सोशल मीडिया पर एक हिरण का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक हिरण को सांप को खाते हुए देखा गया है। शाकाहारी हिरण को मांस खाते देख इंटरनेट पर यूजर्स हैरान रह गए हैं।

Viral Videos: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक हिरण को एक सांप को खाते हुए देखा गया है। इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया गया है जिसे लेकर सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हो रही है। कुछ यूजर्स हिरण के इस नेचर को देख चौंक जा रहे है तो कुछ इस बात को यकीन ही नहीं कर रहे है कि हिरण जैसा जानवर भी मांस को खाता है।

जब से इस वीडियो को अपलोड किया गया है इसे जमकर व्यूज और लाइक्स मिल रहे है। ऐसे में क्या है इस वीडियो की सच्चाई और क्या सच में कोई हिरण सांप या मांस को खा सकता है, आइए इस बारे में जानते हैं।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखने को मिला है कि जंगल में एक सड़क के किनारे एक हिरण खड़ा है और उसके मुंह में एक सांप है। वीडियो में हिरण को सांप को चबाते हुए देखा जा सकता है। इस छोटे से क्लिप में एक शाकाहारी जानवर को मीट खाते हुए देखा गया है।

Cameras are helping us understand Nature better.

Yes. Herbivorous animals do eat snakes at times. pic.twitter.com/DdHNenDKU0