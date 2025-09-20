Highlights VIRAL: पानीपुरी वाले ने तोड़ा दिल, 20 रुपये में 6 की जगह खिलाए 4 गोलगप्पे, धरने पर बैठी महिला, देखें वीडियो

Vadodara Panipuri Viral Video: गुजरात के वडोदरा की ये वीडियो देखने के बाद कई यूजर्स हंसते-हंसते लोटपोट हो जाने वाले हैं। वायरल वीडियो में एक महिला पानिपुरी वाले से इतनी नाराज हो गई की बीच सड़क पर धरने पर बैठ गई। इसके बाद वहां लोगों की भीड़ लग गई महिला का कहना है की पानीपुरी वाले ने 20 रुपये में 6 पूरी की जगह इस महिला को सिर्फ 4 पूरी ही खिलाई। इसके बाद DIAL 112 की टीम वहां पहुंची और महिला को समझा भुझा के घर भेजा।

पूरा मामला वडोदरा गुजरात का है ‼️ pic.twitter.com/M7M8FVeRld — Journalist Fatima ✍️ (@mahsharfatima86) September 19, 2025

20 रुपये में 6 पानीपुरी की जगह खिलाए चार गोलगप्पे, गुजरात के वडोदरा में सड़क पर बैठी महिला। DIAL 112 टीम ने स्थिति को संभाला। pic.twitter.com/gxCl0DGYxR — NBT Hindi News (@NavbharatTimes) September 19, 2025

Vadodara Woman Sits on Road after being offered 4 golgappas instead of 6 for 20 rupees

