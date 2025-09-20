VIRAL: पानीपुरी वाले ने तोड़ा दिल, 20 रुपये में 6 की जगह खिलाए 4 गोलगप्पे, धरने पर बैठी महिला, देखें वीडियो

VIRAL: पानीपुरी वाले ने तोड़ा दिल, 20 रुपये में 6 की जगह खिलाए 4 गोलगप्पे, धरने पर बैठी महिला, देखें वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: September 20, 2025 20:34 IST2025-09-20T20:20:39+5:302025-09-20T20:34:41+5:30
Vadodara Panipuri Viral Video: गुजरात के वडोदरा की ये वीडियो देखने के बाद कई यूजर्स हंसते-हंसते लोटपोट हो जाने वाले हैं। वायरल वीडियो में एक महिला पानिपुरी वाले से इतनी नाराज हो गई की बीच सड़क पर धरने पर बैठ गई। इसके बाद वहां लोगों की भीड़ लग गई महिला का कहना है की पानीपुरी वाले ने 20 रुपये में 6 पूरी की जगह इस महिला को सिर्फ 4 पूरी ही खिलाई। इसके बाद DIAL 112 की टीम वहां पहुंची और महिला को समझा भुझा के घर भेजा।
मिले ये ...महिला से बीच सड़क पर बैठकर रोने लगी...❗️— Journalist Fatima ✍️ (@mahsharfatima86) September 19, 2025
वजह थी ❗️20 रुपये के 6 गोलगप्पे की जगह, 4 गोलगप्पे मिले 😄
महिला का कहना है कि गोलगप्पे वाले ने 6 की जगह 4 गोलगप्पे खिलाए 🤭😅
पूरा मामला वडोदरा गुजरात का है ‼️ pic.twitter.com/M7M8FVeRld
20 रुपये में 6 पानीपुरी की जगह खिलाए चार गोलगप्पे, गुजरात के वडोदरा में सड़क पर बैठी महिला। DIAL 112 टीम ने स्थिति को संभाला। pic.twitter.com/gxCl0DGYxR— NBT Hindi News (@NavbharatTimes) September 19, 2025