VIRAL: पानीपुरी वाले ने तोड़ा दिल, 20 रुपये में 6 की जगह खिलाए 4 गोलगप्पे, धरने पर बैठी महिला, देखें वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: September 20, 2025 20:34 IST2025-09-20T20:20:39+5:302025-09-20T20:34:41+5:30

Vadodara Panipuri Viral Video: गुजरात के वडोदरा की ये वीडियो देखने के बाद कई यूजर्स हंसते-हंसते लोटपोट हो जाने वाले हैं। वायरल वीडियो में एक महिला पानिपुरी वाले से इतनी नाराज हो गई की बीच सड़क पर धरने पर बैठ गई। इसके बाद वहां लोगों की भीड़ लग गई महिला का कहना है की पानीपुरी वाले ने 20 रुपये में 6 पूरी की जगह इस महिला को सिर्फ 4 पूरी ही खिलाई। इसके बाद DIAL 112  की टीम वहां पहुंची और महिला को समझा भुझा के घर भेजा।

Vadodara Woman Sits on Road after being offered 4 golgappas instead of 6 for 20 rupees


