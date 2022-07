उत्तर प्रदेशः टीवी डिबेट पर TRS प्रवक्ता की गलती, 'बीजेपी ने लखनऊ का नाम बदलकर प्रयागराज...', देखें वीडियो

Highlights प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाने वाला शहर का नाम है। अक्टूबर 2018 में, राज्य की भाजपा सरकार ने शहर को अपना नया और वर्तमान नाम प्रयागराज दिया। यूपी की राजधानी लखनऊ को लखनऊ के नाम से ही जाना जाता है।

नई दिल्लीः भाजपा के दो दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हुआ था। पीएम मोदी ने हैदराबाद का नाम भाग्यनगर कहा था। संभावित नाम परिवर्तन को लेकर तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच वाकयुद्ध जारी है।

भाजपा चाहती है कि शहर का नाम बदलकर भाग्यनगर कर दिया जाए। इस बीच टीवी डिबेट पर TRS प्रवक्ता ने भाजपा का आलोचना की। लाइव डिबेट में कहा कि भाजपा ने लखनऊ का नाम बदलकर प्रयागराज' कर दिया है। इस पर एंकर ने टोका। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाने वाला शहर का नाम है। अक्टूबर 2018 में, राज्य की भाजपा सरकार ने शहर को अपना नया और वर्तमान नाम प्रयागराज दिया। यूपी की राजधानी लखनऊ को लखनऊ के नाम से ही जाना जाता है।

So on the debate tonight, that was on cities being renamed, the TRS spokie claimed Lucknow has been changed to Prayagraj and Ayodhya has been renamed as Hari Nagar and when my brother Shehzad tried to correct him, he said "Don't interrupt me, Tehseen."



Never laughed so hard.