Independence Day 2024: एक नहीं अनेक भाषाणों में स्वतंत्रता दिवस की बधाई, अमेरिकी दूतावास ने किया ऐसा कारनाम; वीडियो हो रहा जमकर वायरल

Independence Day 2024: भारत आज अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ब्रिटिश शासन से सन् 1947 में आजादी मिलने के बाद से हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। लोग अपने जश्न की झलक दिखाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा भी ले रहे हैं। इसी कड़ी में अमेरिका दूतावास भी शामिल है जिसने भारतवासियों को सोशल मीडिया के जरिए बधाई दी।

अमेरिकी दूतावास ने अपने अनोखे अंदाज से सभी का दिल जीत लिया क्योंकि अमेरिका ने भारत को बधाई देने के लिए 22 भाषाओं को चुना। भारत की 22 भाषाओं को शामिल कर दूतावास ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी।

सदस्यों ने एक वीडियो साझा किया, जिसमें वे 22 भाषाओं में इस खास दिन पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए दिखाई दे रहे हैं।

Did you know the Indian Constitution defines 22 scheduled languages? All of us at Embassy New Delhi and the consulates in Chennai, Hyderabad, Kolkata, and Mumbai couldn’t decide which language to use to express our excitement about Indian Independence Day, so we just used them… pic.twitter.com/8ZztmfEsHx