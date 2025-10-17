VIDEO: नशे में धुत सिपाही का बीच सड़क हंगामा, हापुड़ का वीडियो वायरल

UP Police Drunk Viral Video: हापुड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसमें हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र में सड़क पर एक सिपाही बैठकर हंगामा करता नजर आ रहा है। घटना दिल्ली रोड की बताई जा रही है जहां सिपाही बीच सड़क पर बैठकर हंगामा कर रहा है जिसे देखकर लोग हैरान है की मामला क्या है। बताया जा रहा है की सिपाही अपने साथियों को गालियां निकाल रहा था, वहीं सड़क पर वाहन चला रहे लोगों को इसकी वजह से भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। जिसके कारण ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सिपाही को किनारे किया गया।

English summary :

UP Police Drunk cop creates ruckus in the middle of the road, Hapur video goes viral

Web Title: UP Police Drunk cop creates ruckus in the middle of the road, Hapur video goes viral