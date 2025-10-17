VIDEO: नशे में धुत सिपाही का बीच सड़क हंगामा, हापुड़ का वीडियो वायरल

VIDEO: नशे में धुत सिपाही का बीच सड़क हंगामा, हापुड़ का वीडियो वायरल
By संदीप दाहिमा | Updated: October 17, 2025 14:59 IST2025-10-17T14:59:51+5:302025-10-17T14:59:51+5:30
UP Police Drunk Viral Video: हापुड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसमें हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र में सड़क पर एक सिपाही बैठकर हंगामा करता नजर आ रहा है। घटना दिल्ली रोड की बताई जा रही है जहां सिपाही बीच सड़क पर बैठकर हंगामा कर रहा है जिसे देखकर लोग हैरान है की मामला क्या है। बताया जा रहा है की सिपाही अपने साथियों को गालियां निकाल रहा था, वहीं सड़क पर वाहन चला रहे लोगों को इसकी वजह से भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। जिसके कारण ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सिपाही को किनारे किया गया।
हापुड़— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) October 16, 2025
➡ ट्रैफिक पुलिस सिपाही का हाईवोल्टेज ड्रामा
➡ शराब के नशे में बीच सड़क पर बैठा सिपाही
➡ सिपाही रोहित पांडेय ने किया यातायात बाधित
➡ दिल्ली रोड पर जाम की स्थिति बनी
➡ घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
➡ नगर क्षेत्र की दिल्ली रोड का मामला#Hapur#TrafficPolice… pic.twitter.com/ffY5xbKJa4