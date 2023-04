VIDEO: चोरी के आरोप में ग्राम प्रधान ने युवक को पेड़ से लटकाकर नीचे जलाई आग, वीडियो में चिल्लाते दिखा शख्स, देखें

Highlights घटना 28 मार्च की है जिसका वीडियो 3 अप्रैल इंटरनेट पर सामने आया था। पुलिस के मुताबिक, गांव के प्रधान विष्णु दयाल समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

फिरोजाबादः सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया है जिसमें एक शख्स को पेड़ पर लटका कर उसके नीचे आलग लगा दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक घटना उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले की है। बताया जा रहा है कि यहां ग्राम प्रधान ने अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर चोरी के आरोपी को रस्सियों से बांधकर उसे पड़े पर लटका दिया और फिर उसके नीचे आग लगा दी।

पुलिस ने मामले में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है वहीं घटना को अंजाम देने वाले ग्राम प्रधान को हिरासत में ले लिया है। घटना 28 मार्च की है जिसका वीडियो 3 अप्रैल इंटरनेट पर सामने आया था। वीडियो में देखा जा सकता है कि ग्राम प्रधान आरोपी युवक के हाथ पैर रस्सियों से बांध कर पेड़ पर लटका रखा है और उसके नीचे आग लगा रखी है।

#UttarPradesh: Village head Vishnudayal tied a person named Mukesh to a tree and set him on fire from below in #Firozabad district. Thankfully some people saved him. FIR was lodged against 6 people, Pradhan went to jail. Mukesh was accused of theft. pic.twitter.com/crUHVE7WFm