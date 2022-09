Watch: यूएफओ या एलियंस? यूपी के कई इलाकों में दिखी रहस्यमयी लकीरें, लोग हुए हैरान, वीडियो हुआ वायरल

Highlights सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल हो रहे है। बताया जा रहा है कि कुछ लाइट्स को लाइन में होकर एक दिशा की ओर जाते देखा गया है। इसे लेकर सोशल मीडिया यूजर्स कई तरह के दावे भी कर रहे है।

Viral Video: शोमवार की शाम उत्तर प्रदेश के कई शहरों में एक साथ आसमान में कई लाइट्स जलते हुए दिखाई दिए है। इस घटना का वीडियो और फोटो दोनों ही वायरल हुए है।

जारी तस्वीरें और वीडियो में यह देखा गया है कि एक लाइन में कुछ लाइट्स एक दिशा की ओर जा रही है। ऐसे में सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी चर्चा हो रही है और कुछ लोग इसे यूएफओ तो कुछ इसे एलियंस से भी जोड़ कर देख रहे है।

जानकारी के मुताबिक, सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो और फोटो वायरल हुए थे जिसमें आसमान में एक रोशनी की लकीर देखने को मिली थी। जारी फोटो और वीडियो को देखने के बाद ऐसा मालूम हो रहा है कि मानो कोई फाइटर प्लेन निकली हो और इसके बाद अपने पीछे चमकदार रौशनी छोड़ गई हो।

Starlink satellite train seen in the sky over our village at 7.40 pm pic.twitter.com/eV5Tw1nNg0

बताया जा रहा है कि यह वीडियो यूपी के लखनऊ जिले के मलिहाबाद में शूट किया गया है। यही नहीं इस घटना को कई और इलाकों में देखने का दावा किया जा रहा है। हालांकि यह रौशनी क्या है और किस कारण दिखाई मिली है, इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है।

Today in district Kannauj, in the evening, like the stars from the sky, people are making various initiatives like a train box.???🤔🤔 @elonmusk@NASA@ANI@ANINewsUP@aajtak@ABPNews@CMOfficeUPpic.twitter.com/lXAAVHhcK5