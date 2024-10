VIDEO: छोटी बच्ची से फोन छीनकर भागा चोर, मम्मी-मम्मी चिल्लाती रही, देखें वायरल वीडियो

Highlights Thief Snatched the phone from the train: ट्रेन की खिड़की से फोन छीनकर भागा चोर Viral Video: ट्रेन की खिड़की वाली सीट से चोर फोन छीनकर भागा, देखें वीडियो

Thief Snatched Mobile from Train: ट्रेन में सामान की चोरी का मामला हर किसी से सुना होगा और शायद देखा भी हो मगर आज चलती ट्रेन में चोरी का ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चोर ने ट्रेन की खिड़की के रास्ते एक छोटी सी लड़की का मोबाइल छीन लिया, बेचारी छोटी लड़की चीखती चिल्लाती रही मगर किसी ने उसकी मदद नहीं की और चोर फोन छीनकर फरार हो गया। 12 सेकंड के इस वीडियो में आप देखेंगे की पीले रंग की ड्रेस में एक बच्ची खिड़की वाली सीट पर बैठ कर मोबाइल चला रही होती है। तभी बाहर से एक हाथ फोन को छीनने की कोशिश करता है और बच्ची मम्मी-मम्मी चिल्लाने लगती है और उसे शख्स को मारने लगती है मगर और कहती है 'छोड़ मेरा फोन'। इसके बाद चोर वहां से फरार हो जाता है। वायरल वीडियो को 19 हजार से ज्यादा बार देखा गया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये वीडियो जी बिजनेस ने शेयर किया है, वीडियो कहाँ का है ये साफ नहीं हो पाया है।

Thief Snatched the phone from the train window and escaped Video goes viral on social media

