एक मॉल में मौलवी हिजाब पहनने के लिए कर रहा था मजबूर, महिला ने गुस्से में अपने सिर से दुपट्टा उतारकर पटका, वीडियो वायरल

Highlights 12 जुलाई, लैंगिक रंगभेद के विरोध में महिलाएं सड़कों पर उतरेंगी ईरान में अनिवार्य बुर्का और हिजाब पहनने के खिलाफ चल रही है मुहिम

तेहरान: कट्टरपंथी देश ईरान में महिलाओं को अनिवार्य बुर्का और हिजाब पहनने के खिलाफ एक मुहिम चल रही है। इस बीच ईरान से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक महिला अपना दुपट्टा उतारकर फेंकती हुई नजर आ रही है। साथ में वह एक मौलवी पर अपना गुस्सा जाहिर कर रही है।

दरअसल, वीडियो 10 जुलाई को ईरान की पत्रकार और एक्टिविस्ट मसीह अलीनेजाद द्वारा साझा किया गया है। उनके अनुसार, एक महिला ने एक मौलवी का विरोध किया, जो उसे हिजाब पहनने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद "मैं तुम्हारी पगड़ी पर पेशाब करती हूं" वाक्यांश वायरल हो गया।

इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, अनिवार्य हिजाब के खिलाफ कार्रवाई का दिन: 12 जुलाई, लैंगिक रंगभेद के विरोध में महिलाएं सड़कों पर उतरेंगी। एक अन्य ट्वीट में पत्रकार ने लिखा, ईरान के अंदर की एक महिला शासन के खिलाफ अपना गुस्सा दिखा रही है, "अरे इस हिजाब, इस हिजाब के साथ नरक।"

The phrase “I pee on your turban” went viral after a woman resisted a cleric who was trying to force her to wear hijab.



Day of action against compulsory hijab: July 12. Women will take to the streets to protest against gender apartheid. #letUsTalkpic.twitter.com/4tJmGTDaLc