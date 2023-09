फ्लैट की खिड़की पर फंसा 10 फीट लंबा अजगर, रेस्क्यू में भिड़े दो शख्स; रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो वायरल

Highlights ठाणे से सामने आया खतरनाक वीडियो 10 फीट लंबा अजगर फंसा खिड़की में सोशल मीडिया पर डराने वाला वीडियो वायरल

ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है जिसे देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक इमारत की खिड़की पर 10 फुट लंबा अजगर लटका हुआ है जिसे बचाने के लिए खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस विशालकाय सांप के रेस्क्यू में दोनों शख्स के पसीने छूट रहे हैं वहीं, वीडियो देख सोशल मीडिया यूजर्स हैरान है।

इंटरनेट पर सामने आए वीडियो में, कोई विशाल गैर विषैले कंस्ट्रिक्टर को किसी आवासीय इमारत की लोहे की ग्रिल से लटका हुआ देख सकता है। विशाल सांप को नीचे गिरने से बचाने के लिए दो लोगों को बचाव प्रयासों में लगे देखा जा सकता है। उन्हें खिड़की पर खड़े होकर सांप को पकड़कर घर के अंदर ले जाने की कोशिश करते देखा जा सकता है।

#Thane: A 10-ft long #python was spotted dangling from the window of a residential building in Thane. Visuals show a daring attempt of #rescue carried out by 2 individuals to save the giant #snake.#viralvideopic.twitter.com/J07ksjJCp9