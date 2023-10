Texas Hindu Campground:  17.5 लाख अमेरिकी डॉलर दान, हिंदू युवा शिविर-स्थल में भागीदारी, भारतीय-अमेरिकी दंपति को सलाम!

Highlights शिविर में हर गर्मियों में युवा शिविरों का आयोजन किया जाएगा। दंपति सुभाष गुप्ता और सरोजिनी गुप्ता का कहना है कि वे शिविर को लेकर बहुत ही उत्सुक हैं। अगली पीढ़ी में महत्वपूर्ण मूल्यों और जरूरी कौशल को विकसित करने का काम करेगा।

Texas Hindu Campground: ह्यूस्टन में रहने वाले एक भारतीय अमेरिकी दंपति ने टेक्सास में पहले हिंदू शिविर-स्थल के निर्माण की शुरुआत के लिए 17.5 लाख अमेरिकी डॉलर दान में दिए हैं। इस शिविर में हर गर्मियों में युवा शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

An Indian-American couple from Houston has donated USD 1.75 million to start the construction of the first Hindu campsite in Texas, which will hold heritage youth camps every summer.



